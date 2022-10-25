Кого залучатимуть до «Армії відновлення» – Мінекономіки

В Міністерстві економіки розповіли, кого залучатимуть до «Армії відновлення». До кінця року рівень безробіття може бути приблизно 30%.

Кабінет Міністрів України запропонував механізм, за яким тимчасово безробітних можна залучати до робіт, необхідних у регіонах. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Мінекономіки.

Безробітних будуть залучати до робіт, які мають оборонний характер, робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. А саме:

облаштування та укріплення блок-постів, вирубка дерев для формування окопів; заготівля дров для військових та цивільних; розбір завалів та відновлення житлових будинків, інших приміщень, пошкоджених унаслідок бойових дій; укріплення дамб; розчищення автомобільних доріг від завалів; розвантаження гуманітарної допомоги; облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття; ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери; надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку.

Організатором робіт може бути військове командування спільно з ОВА абооргани виконавчої влади. До робіт залучатимуть усіх зареєстрованих безробітних та внутрішніх переселенців, які не мають обмежень по здоров’ю. З людми заклюяатимуть договори відповідно до законодавства. Вони отримуватимуть щонайменше мінімальну зарплату. Тобто не менше 6700 гривень.

Безробітних уже залучають до робіт у Чернігівській та Сумській областях.

У службі зайнятості пояснили, як залучатимуть безробітних до суспільно корисних робіт