Кого залучатимуть до «Армії відновлення» – Мінекономіки

В Міністерстві економіки розповіли, кого залучатимуть до «Армії відновлення». До кінця року рівень безробіття може бути приблизно 30%.
Кабінет Міністрів України запропонував механізм, за яким тимчасово безробітних можна залучати до робіт, необхідних у регіонах. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Мінекономіки.
Безробітних будуть залучати до робіт, які мають оборонний характер, робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. А саме:
- облаштування та укріплення блок-постів, вирубка дерев для формування окопів;
- заготівля дров для військових та цивільних;
- розбір завалів та відновлення житлових будинків, інших приміщень, пошкоджених унаслідок бойових дій;
- укріплення дамб;
- розчищення автомобільних доріг від завалів;
- розвантаження гуманітарної допомоги;
- облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття;
- ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери;
- надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку.
Організатором робіт може бути військове командування спільно з ОВА абооргани виконавчої влади. До робіт залучатимуть усіх зареєстрованих безробітних та внутрішніх переселенців, які не мають обмежень по здоров’ю. З людми заклюяатимуть договори відповідно до законодавства. Вони отримуватимуть щонайменше мінімальну зарплату. Тобто не менше 6700 гривень.
Безробітних уже залучають до робіт у Чернігівській та Сумській областях.
У службі зайнятості пояснили, як залучатимуть безробітних до суспільно корисних робіт