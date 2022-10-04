Хто з військових отримає підвищену зарплату у жовтні. Загальний обсяг виплат за вересень зросте.

Збільшення виплат пов’язане з активним бойовими діями на різних ділянках фронту. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “НВ”.

«У жовтні за вересень ми очікуємо збільшення загального обсягу виплат, бо тривають активні бойові дії на різних ділянках фронту, наші воїни просуваються вперед на певних напрямках і, відповідно, залучаються підрозділи», повідомила заступник Міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, головною причиною затримки виплат за вересень є збір усіх необхідних документів. Тому що для збільшення виплат, з підрозділів мають прийти письмові підтвердження про участь у бойових діях. Окрім того, через фінансистів Міноборони проходять виплати сім’ям загиблих. Для їх оформлення також потрібна велика кількість документів.







Хто з військових отримає додаткові виплати?

Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 28 лютого 2022 року – Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану передбачає виплати за службу в межах територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних дій, або перебувають в тимчасовій окупації чи оточені та за безпосередню участь у бойових діях. А саме:

30 000 грн доплати отримують військовослужбовці, які несуть службу в органах і установах зазначеної Служби в межах територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (крім осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, яким така винагорода виплачується пропорційно часу проходження служби в розрахунку на місяць);

100 000 грн отримують військовослужбовці, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби) пропорційно часу участі;

військові та правоохоронці мають право на виплату у розмірі 100 000 грн, якщо отримали поранення, контузію чи каліцтво, потрапили в полон чи загинули.

Сім’ям загиблих осіб виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 000 000 гривень, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів;

Компенсації за загиблих військових виплачуватимуть не всім – хто не отримає допомогу