Компенсації за загиблих військових виплачуватимуть не всім – хто не отримає допомогу

Уряд України заборонив виплату компенсації за загиблих військових їхнім родичам, якщо ті мешкають на території росії чи білорусі або були засуджені за державну зраду чи колабораціонізм.

Як передає NNS, постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив про те, що Кабмін вніс зміни до постанови № 168 “Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу, поліцейським та їхнім сім’ям під час дії воєнного стану”.

Ця постанова визначає порядок виплати одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих захисників України.

Зокрема, йдеться про військовослужбовців Збройних сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військових прокурорів Офісу Генерального прокурора, осіб рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітників Служби судової охорони, осіб начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейських, а також осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби.

Внесення змін до документа позбавляє таких виплат деякі категорії громадян.

Компенсації за загиблих військових отримають не всі: хто більше не має права на виплати

Відповідно до змін, допомога не виплачуватиметься наступним категоріям громадян:

людям, які постійно проживають на території рф або республіки білорусь;

засудженим за державну зраду, колабораціоністську діяльність, допомогу державі-агресору.

Нагадаємо, після лютневого вторгнення російської армії прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що сім’ї загиблих на війні захисників України отримають по 15 млн. грн. одноразової допомоги. Відповідне рішення, а також порядок виплат військовослужбовцям під час воєнного стану закріплено у постанові Кабінету міністрів №168.