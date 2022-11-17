Як в «Дії» отримати довідку про прописку: покрокова інструкція

Відтепер у «Дії» можна отримати довідку про прописку. Для цього треба зробити декілька кліків. Повідомляє NNS.

«Успішно завершили бета-тестування послуги у смартфоні, і тепер українці можуть згенерувати один із найпопулярніших документів за кілька кліків. Витяг про місце проживання необхідний при отриманні кожної четвертої держпослуги. Наприклад, при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садочок чи при оформленні на роботу», повідомили в «Мінцифрі».

Покрокова інструкція

Оновіть застосунок та в розділі «Послуги» виберіть «Довідки та витяги»;

Оберіть послугу «Витяг про місце проживання»;

Натисніть «Замовити витяг»;

Ваша заява буде опрацьована протягом декількох хвилин;

Якщо відомості про вас знайдені в реєстрі, можете завантажити pdf-документ протягом 24 годин.

Як отримати довідку про прописку

Тепер цей електронний документ завжди з вами у вашому смартфоні.

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