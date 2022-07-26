Фонд “Повернись живим” першим в Україні придбав Bayraktar TB2. Його вартість – 16 502 450 доларів США.
Це не просто про безпілотники, а про повноцінну автономну систему. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “LB.ua”.
До автономної системи входить:
- система повітряного зв’язку;
- мобільний комплекс наземного управління;
- наземний термінал передачі даних;
- система розпізнавання «свій-чужий»;
- три ударні безпілотники;
- декілька десятків корегованих авіаційних боєприпасів;
- інше необхідне наземне обладнання і запасні частини.
“Організація подібних угод, їх контрактування та логістика накладає певні обмеження щодо публічності, але значно пришвидшує отримання кінцевим споживачем допомоги, і я вдячна команді “Повернись живим”, що вони довірили мені довести даний проєкт від початку і до самого кінця”, розповіла волонтерка фонду, юристка і перша заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду Руслана Величко.
Директор “Повернись живим” Тарас Чмут наголосив – фонд готовий і надалі забезпечувати українську армію всім необхідним, зокрема, технікою та озброєнням.
“Але подібні угоди вимагають тиші аж до моменту їхньої реалізації. Тому кожна гривня, щоденно перерахована у Фонд, дозволяє нам реалізовувати та втілювати найамбітніші задуми і спільно з іншими благодійниками наближати нашу спільну перемогу”, додав Чмут.
Для того, щоб придбання Bayraktar TB2 стало можливим, “Повернись живим” ще у березні отримав дозвіл на імпорт товарів військового призначення, зокрема, летального озброєння.
Яку військову техніку зараз може виробляти Україна (відео)