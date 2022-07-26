Фонд “Повернись живим” першим в Україні придбав Bayraktar TB2. Його вартість – 16 502 450 доларів США.

Це не просто про безпілотники, а про повноцінну автономну систему. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “LB.ua”.

До автономної системи входить:

система повітряного зв’язку;

мобільний комплекс наземного управління;

наземний термінал передачі даних;

система розпізнавання «свій-чужий»;

три ударні безпілотники;

декілька десятків корегованих авіаційних боєприпасів;

інше необхідне наземне обладнання і запасні частини.

“Організація подібних угод, їх контрактування та логістика накладає певні обмеження щодо публічності, але значно пришвидшує отримання кінцевим споживачем допомоги, і я вдячна команді “Повернись живим”, що вони довірили мені довести даний проєкт від початку і до самого кінця”, розповіла волонтерка фонду, юристка і перша заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду Руслана Величко.

Директор “Повернись живим” Тарас Чмут наголосив – фонд готовий і надалі забезпечувати українську армію всім необхідним, зокрема, технікою та озброєнням.

“Але подібні угоди вимагають тиші аж до моменту їхньої реалізації. Тому кожна гривня, щоденно перерахована у Фонд, дозволяє нам реалізовувати та втілювати найамбітніші задуми і спільно з іншими благодійниками наближати нашу спільну перемогу”, додав Чмут.

Для того, щоб придбання Bayraktar TB2 стало можливим, “Повернись живим” ще у березні отримав дозвіл на імпорт товарів військового призначення, зокрема, летального озброєння.

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