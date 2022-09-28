Чи загрожує епідемія мавпячої віспи Україні – розповів Ігор Кузін

Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, чи загрожує епідемія мавпячої віспи Україні. Людям радять дотримуватися профілактичних заходів.

За словами Ігоря Кузіна, зараз нашій державі не загрожує епідемія мавпячої віспи. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Факти”.

“В Україні вже 4 випадки віспи мавп, але епідемічного потенціалу це не має”, сказав головний санлікар країни.

Головними рекомендаціями профілактичних заходів є миття рук, уникання тісного контакту з людьми з симптомами хвороби. Також українцям радять уникати походів до саун та приватних вечірок.

Профілактичні заходи

уникайте тісного контакту “шкіра до шкіри” з людьми, у яких є симптоми, схожі на віспу мавп;

уникайте контакту з предметами і матеріалами, якими користувався хворий;

регулярно мийте руки з милом або використовуйте дезінфікуючий засіб на спиртовій основі. Особливо це слід робити перед їжею, після відвідування ванної кімнати і перед тим, як торкатися до власного обличчя;

дезінфікуйте і мийте поверхні, до яких зазвичай торкаєтеся в середовищах, де могли бути інфіковані люди.

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