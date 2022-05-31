В Україні не заперечують ймовірність появи мавпячої віспи – МОЗ

В Україні готові до появи мавпячої віспи – лікарі мають чіткий алгоритм дій. Про це заявили у Міністерстві охорони здоров’я

Сьогодні у світі все більше говорять про поширення нового небезпечного вірусу – мавпячої віспи. Вже були зафіксовані випадки захворювання і навіть смерті. У зв’язку з цим у МОЗ вже не заперечують ймовірність появи захворювання і в Україні.

З цього приводу висловився головний санітарний лікар України Ігор Кузін, який абсолютно переконаний, що випадки інфікування мавпячою віспою в Україні спостерігатимуться. На щастя, до спалаху епідемії це не призведе. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Дивогляд».

Багато хто почав порівнювати віспу мавп з коронавірусом, хоча насправді це два абсолютно різні захворювання. Головний санлікар запевнив, що підхопити мавпячу віспу можливо лише при прямому тісному контакті з інфікованим. Більше того, цей вірус передається не так швидко, як ковід.

“Недостатньо поспілкуватися з людиною поруч, потиснути їй руку. Треба мати доволі тривалий близький контакт, як з виділеннями цієї людини, або з, наприклад, кров’ю, або з якимось біологічним матеріалами. Такий тип контакту буває переважно в побуті. Тому швидкість передачі цієї інфекції не є така велика, як при COVID-19”, – сказав Кузін.

На випадок появи вірусу в Україні лікарі дотримуватимуться чіткого алгоритму дій. Хворий має піти на обов’язковий недовготривалий карантин до повного одужання.

“Ми дійсно точно знаємо, яким чином проводити епідеміологічне розслідування, ми точно знаємо чим лікувати, як лікувати. І що треба застосовувати, щоб цей випадок був локалізований. Тому я не впевнений, що буде спалах”, – наголосив головний санлікар.

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