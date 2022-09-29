Чи буде в Україні додаткова мобілізація – пояснив Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, чи буде в Україні додаткова мобілізація. Відповідне рішення ухвалюватиме Генштаб.

Зараз Україна робить певні кроки для підготовки резервів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Інтерфакс Україна”.

“У нас є Генштаб. Планування операцій та проведення на місцях – це командувачі за напрямами. Глобальний розвиток подій – це Валерій Залужний та весь Генштаб. Там сидять серйозні мужики, які прораховують на декілька ходів вперед, як ми реагуватимемо на ту чи іншу ситуацію на фронті. Зокрема, ми отримуємо дані розвідки. Є визначені кроки, зокрема, пов’язані з формуванням резервів, їхньою підготовкою”, розповів Олексій Резніков.

Він додав, що зараз у Великій Британії навчається до 30 тис. українських військових. В майбутньому країни-партнери прийматимуть на навчання інших воїнів ЗСУ, зокрема і піхоту.

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