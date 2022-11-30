Чому Росія не обстріляла Україну 29 листопада – пояснив Арестович

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, чому Росія не обстріляла Україну 29 листопада, передає NNS.

У вівторок в Україні чекали нового масового ракетного удару від росії. Але цього не сталося.

Чому Росія не обстріляла Україну 29 листопада

«Сьогодні оголосили тривогу, але швидко скасували. Сьогодні їхні літаки понад 4,5 години були в повітрі. Ми очікували на удари, але їх не було. Могли бути тренувальні польоти, могли виявляти ППО. Сьогодні багато хто задумався, чому так сталося. Могли тренуватися і водночас виявляти системи ППО. Бо їх дуже не влаштовує, що з 90 ракет збивають 70», розповів Арестович в коментарі російському правозахиснику Марку Фейгіну.

З 10 жовтня Росія декілька разів масовано обстріляли територію України. Терористи намагаються знищити нашу інфраструктуру, щоб залишити людей без тепла і світла. На минулому тижні 23 листопада окупанти випустили по Україні 70 ракет, з яких 51 вдалося збити.

Тим часом у ВООЗ прогнозують, що через ракетні обстріли 2-3 мільйони українців будуть змушені покинути свої будинки. Також прогнозується сплеск респіраторних хвороб і загроза психічних розладів.

Джерело – «TSN»

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