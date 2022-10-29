Андрій Єрмак розповів, кого звільнили з російського полону (відео)

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, кого звільнили з російського полону. 29 жовтня выдбувся черговий обмін

З російського полону звільнили 52 українці. Серед них офіцери, медики, сержанти та солдати. Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу Андрія Єрмака.

В Україну повернулися 12 бійців НГУ, включно з «Азовцем», 18 з ВМС, 8 з ДПСУ, 9 із ТРо, 3 воїнів ЗСУ та 2 цивільних.

«Додому повертаються захисники «Азовсталі», оборонці Маріуполя та люди, які рятували життя. Нам вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на «Азовсталі» і молодого військового хірурга 65-го військового мобільного шпиталю. Ми повертаємо морпіха, дружина якого нещодавно вийшла з полону та добровольця з Маріуполя із символічним прізвищем «Москва», а ще моряка з острова Зміїний», йдеться в повідомленні.

Також будуть вдома деякі військові, взяті в полон у Чорнобильській зоні. На цьому українська влада не зупиняється і продовжує виконувати завдання Президента «повернути додому всіх українців».

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