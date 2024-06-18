Кримський міст налякано, тривога у військових частинах – завітали дрони

У окупованому росіянами Криму у ніч на 18 червня було тривожно. Так, у мережі бідкаються на атаку дронів, а Кримський міст російські військові вже перекрили для руху.

Про це пишуть у місцевих телеграм-каналах. Ба більше, сигнал тривоги лунає навіть у військових частинах.

Тривожна ніч у Криму

За кілька хвилин після півночі в тимчасово окупованому Криму пролунали сирени. Так, окупанти попередили про загрозу атаки безпілотників.

Нажахані окупанти відразу перекрили рух Кримським мостом і почали запевняти, що “ПЕ-ВЕ-О” нібито вже знищує цілі.

Зокрема, вибухи вже чули у Керчі. Після цього окупанти попередили також про ракетну небезпеку. Щоправда, кожної хвилини “попередження” змінювалися – то окупанти заявляли лише про “атаку дронів“, то попереджали про “загрозу балістики“.

Як пишуть у мережі, у військових частинах Севастополя та Сімферополя вже пролунала тривога. Окрім того, ворог буцімто підняв авіацію з аеродрому Бельбек.

Також у мережі пишуть, що “гучно” було в районі Стрілецькій бухті. Телеграм-канал “Кримський вітер” припускає, що до Севастополя міг завітати морський дрон, однак деталі наразі невідомі, що вже є третім типом озброєння, яким буцімто атакують Крим.

Окрім Керчі та Севастополя, вибухи також чули і в Євпаторії. Ворожі телеграм-канали пишуть, що на півострові працює “ПЕ-ВЕ-О”, але тепер вже нібито по “безекіпажних катерах”.

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