Азов під вогнем – російські рятувальники намагаються загасити пожежу

На росії 18 червня було гучно. Азов під вогнем – вибухи і пожежа у Ростовській області внаслідок атаки безпілотників.

Російські окупанти бідкаються, що ЗСУ атакували резервуари з нафтопродуктами в Ростовській області. Відповідну інформацію поширили російські пропагандисти.

Азов під вогнем – Дрони атакували місто Азов

У повідомленні мовиться, що внаслідок атаки БпЛА загорілися резервуари з нафтопродуктами в місті Азов.

Також повідомляється, що російські рятувальники намагаються загасити пожежу. У мережі показали фото пожежі, яка виникла внаслідок атаки по нафтосховищу. Як свідчить світлина, пожежа в Азові досить масштабна.

Зі слів губернатора Васілія Голубєва, на місці сильна пожежа. Місцеві кажуть, що перед цим чули в небі щонайменше п’ять вибухів. Крім того, у телеграм-каналах з’явилося відео пожежі.

Пожежа в Азові після атаки безпілотників по нафтосховищу: дивіться відео

Місто Азов на карті

Раніше “Новини України – НСН” писали, «Жутко»-пекельна ніч на Росії: атакували близько сотні БПЛА, виникли пожежі, ціле місто без світла (відео)