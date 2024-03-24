Кремль планує мобілізувати 300 тисяч: як Україна готується до нового наступу росії

Повномасштабна війна росії проти України триває і стає все більш жорстокою. Останнім часом все більше інформації про те, що Кремль планує мобілізувати 300 тисяч нових загарбників у свою армію.

Як Україна готується до нового наступу росії, розповіли у Центрі національного спротиву, передає НСН.

У російському медіапросторі шириться новина про те, що кремль може використати весняних призовників задля вивільнення сил для нових наступальних дій.

На думку Центру національного спротиву, масовий набір в армію має поповнити ряди формувань, що на даний час розміщені вздовж українського кордону у Брянській, Курській та Білгородській областях. Разом з тим посиляться заходи рекрутингу та часткової мобілізації на ТОТ, завдяки актуалізованим даним під час проведення псевдовиборів. План кремля, полягає в тому, щоб ці підрозділи скерувати для нового натиску зі Сходу. На позиції вздовж кордону мають намір завести резервістів та строковиків, яких тут же агітуватимуть підписати контракт.

Загалом цей комплекс заходів має назву “мобілізація 2.0”. Заявляється про наявність плану охопити до 300 тисяч осіб, в той час, як при звичайному наборі на строкову службу призивали 120 тисяч осіб.

Цей розрив у 180 тисяч російське військово-політичне керівництво, на думку ЦНС, має намір закрити через реалізацію ряду заходів: призов, роботу зі строковиками, яких мали демобілізувати, залучення резервістів і “запасників”, залучення на контрактну службу цивільних.

Як вважають у російському “міністерстві нападу” така кількість нібито необхідна для поновлення наступальних дій у напрямку Харкова. А з мобілізованих на ТОТ комплектуватимуть підрозділи зосереджені на Сватівському напрямку, – йдеться у повідомленні

Чи реалістичні такі плани? У ЦНС кажуть, що цілком ймовірно, що кремль планує таку зухвалу операцію, бо саме так воюють їхні генерали — натиском живої сили. Після провалу проєкту “новоросії”, яку росіяни постійно порівнювали з псевдодержавним утворенням “Донецько-Криворізька Республіка”, помітна переорієнтація до плану створення реінкарнації “УРСР” зі столицею у Харкові.

Як готується Україна

У ЦНС зазначають, що, незалежно від того, чи вдасться російському війську зібрати таку кількість живої сили, зараз триває посилення та облаштування нових оборонних рубежів на кордоні з рф. Громадянам на ТОТ загрожує мобілізація до окупаційних військ, окрім чоловіків під неї можуть підпадати також жінки-медики.

Кожен українець повинен усвідомити, що мета росіян захопити нашу державу та знищити усе, що формує українську ідентичність. Ми повинні готуватись до захисту своїх домівок на усій протяжності українського кордону з росією та білоруссю, – йдеться у повідомленні

Про усі факти щодо будь-яких маневрів росіян вздовж українських кордонів чи на ТОТ просять повідомляти у Спротив.Бот.

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