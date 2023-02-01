Красень Рекс передає боєприпаси на передову воїнам мінометної батареї ДШВ ЗСУ

Красень Рекс передає боєприпаси на передову воїнам мінометної батареї ДШВ. Він став живим талісманом бригади. Про це розповіли у Генштабі ЗСУ, передає НСН.

Рекс активно допомагає воїнам 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ боротися проти російської агресії. Під час бойової роботи мінометного підрозділу, він доставляє десантникам боєприпаси, які закріплені у нього на розвантажувальній системі, що неодноразово допомагало нашим воїнам.

Рекс прибився до нашої мінометної батареї ще перед звільненням Ізюму, на ходу заскочивши у кузов автомобіля. Як би це банально не звучало, але він відчув, що ми звільняємо окуповані території. З тих пір, ми разом з ним “не розлий вода”, – розповідає його друг та господар Іван

За місяці активних бойових дій, Рекс побував у багатьох гарячих точках, майже всюди, де воювали львівські десантники. А одного разу він отримав осколкове порання лапи. Проте підлікували та поставили до строю.

Чотирилапий красень не пропускає жодного бойового виїзду, та постійно присутній на вогневих позиціях мінометного підрозділу. Він добре розрізняє виходи та прильоти, реагує на можливий обстріл противника. За цей час, він став живим талісманом мінометного підрозділу.

Джерело: Служба зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

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