«Ви паразитуєте на смерті заради хайпу» – козак Гаврилюк звернувся до ЗМІ, які його «поховали»

Народний депутат України VIII скликання від партії Народний фронт, він же відомий майданівець Козак Гаврилюк, звернувся до ЗМІ і блогерів, які вчора його «поховали». Звернення він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці, передає НСН.

Передісторія

2 січня у мережі з’явилася інформація про загибель під Бахмутом Михайла Гаврилюка, яку миттєво підхопили багато ЗМІ, Телеграм-каналів, блогерів і просто користувачів соціальних мереж. До речі, одним із перших, хто повідомив про «смерть козака Гаврилюка», був одіозний проросійський блогер Анатолій Шарій. Згодом інформація з’явилася і у представників українського медіапростору.

Люди репостили сумну новину, не перевіривши її правдивість і походження. Хоча, якби вони здогадалися просто звернутися до Гуглу перед тим, як поширювати інформацію, то дізналися б, що на фронті загинув інший козак, – кримський. Теж на прізвище Гаврилюк, але Володимир. Теж учасник Євромайдану. Про це 30 грудня повідомила дружина Героя. Можливо, саме це і стало причиною дезінформації. Або хтось просто сплутав двох козаків, або фейк про депутата створили цілеспрямовано.

Згодом Михайло Гаврилюк повідомив, що він живий, написавши про це у Фейсбуці.

А сьогодні, 3 січня, оприлюднив ще один допис.

«Мені дуже прикро» – козак Гаврилюк

НСН публікує допис Гаврилюка без купюр:

“Підсумовуючи вчорашній день….

Склалося так, що р-сня вирішила мене “похоронити” тоді, коли я перебував у безпечному місці, латав здоров’я, і найрідніші люди знали про це. Але, на жаль, не всі. Можете уявити, якою була їх реакція? А якщо б ця новина прокотилася в якийсь інший момент? Вчора мені і всій моїй родині довелося весь день відповідати на дзвінки, заспокоювати, пояснювати, бо деякі інтернет-видання залишили кричущі заголовки про “загибель” навіть після спростування. І тільки після переходу на повний текст статті можна було побачити продовження, що новина виявилася фейком.

Так не можна!!! Ви паразитуєте на смерті заради хайпу і великої кількості переглядів. І моя ситуація – це не єдиний приклад. Дуже часто родини моїх побратимів і знайомих дізнаються про смерть найрідніших людей з фейсбуку, а це неправильно. Важливо дочекатися офіційного повідомлення, бо 1) на війні трапляються помилки; 2) треба поважати рідних. Бажання першим повідомити трагічну новину може просто добити тих, хто й так знаходиться у постійній напрузі, стресі та очікуванні.

Ми всі сумуємо. Серце болить за кожного захисника, який віддав життя заради нас. Ми всі хочемо допомогти, підтримати, розрадити… Але давайте не будемо змагатися в гру “хто найшвидше повідомить”. Краще будемо тими, хто найдовше пам’ятатиме і шануватиме.

Мені дуже прикро, що багатьох рідних, близьких, знайомих і незнайомих людей фейкова новина знайшла раніше, ніж правда. Запам’ятайте тих, хто про це писав без підтвердження, і більше ніколи їх не читайте. Сльози та біль інших людей – це для них ніщо”

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