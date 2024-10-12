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CуспільствоВійна

«Я боюсь моменту, коли закінчиться війна» – відома волонтерка розповіла, що потрібно робити вже зараз

Автор -
Журналіст
«Я боюсь моменту, коли закінчиться війна» - відома волонтерка розповіла, що потрібно робити вже зараз

Відома волонтерка, член Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, Радниця заступника Міністра оборони Дана Ярова висловила своє занепокоєння тими процесами, які можуть відбуватися в Україні, коли закінчиться війна.

Вона оприлюднила допис у Фейсбуці, передають «Новини України – НСН».

Дана Ярова каже, що в Україні після війни буде дуже багато зброї на руках у громадян. Крім того, не всі військовій, які повернуться з війни фізично, зможуть повернутися з неї морально. І до цього слід готуватися вже зараз.

Допис Дани Ярової публікуємо нижче.

Я боюсь моменту, коли закінчиться війна

«Я боюсь.

Я боюсь моменту, коли закінчиться війна.

Чомусь держава не хоче думати на кілька кроків вперед.

Ви мене знаєте. Якщо я критикую, я пропоную, що можна зробити.

Тому. Вважайте цей допис публічною офертою для влади.

Перше, що треба зробити, це легалізувати зброю. Так, треба. Бо після військових дій в 2014- 2016 роках хлопці повертались з величезною кількістю зброї.

Зараз на лінії зіткнення є величезна кількість трофейної зброї, яка не на обліку. І просто повірте, ніхто її здавати не буде. Повертаючись в мирні міста, її будуть привозити з собою додому.

Так, я допускаю, що не всі  у разі легалізації зброї прийдуть і поставлять її на облік. Але ж більша частина прийде.

Так, я допускаю, що не всі підуть до психіатра, хтось купить довідку, а хтось і сходить.

Тому легалізація зброї не те що на часі, це треба було робити на позавчора.

Друге. Є військові, які ніколи не повернуться у мирне життя. У мене є особисті знайомі, яких з роти лишилось 5 чоловік, і вони кожної ночі їздять на «зайців» навіть не в сіру зону. Так вони це називають.

Це Рембо, які сенсом свого життя вже вважають війну. Для них вже зараз на рівні держави необхідно створювати миротворчі місії, якість спільні тренування з армією НАТО, да все, що завгодно, але треба готувати проєкти, де ці люди можуть знайти своє місце в житті після війни.

Третє.

Зробити обовʼязковим збори раз в 3-6 місяців на полігонах, всіх, хто повернувся з війни. Вони мають там вибігатись, постріляти, поговорити, скинути адреналін, може, і випити, згадати полеглих.

Це просто життєво необхідно.

Четверте.

Психологічна підтримка. З кожного утюга має звучати, що звертатись до психологів – це нормально. Паралельно має йти підготовка психологів, які вміють працювати з психотравмою, з гострим ПТСР.

Може, вам здається це все неважливим. Але я дуже не хочу переживати стрілянину в мирних містах. А вона буде, якщо нічого не робити вже зараз.

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