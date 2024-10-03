Новина, яка стосується кожного військового ЗСУ: зміни до 232 наказу щодо інвентарного речового майна

Міноборони оновило перелік інвентарного речового майна ЗСУ. Згідно з новими нормам, інвентарним речовим майном лишається тільки броня і каска, для ДШВ та ССО – броня, каска та навушники

Відтепер при переведенні в інші частини або при звільненні військовим не треба буде здавати каремати, спальники тощо.

Внесено зміни до 232 наказу щодо інвентарного речового майна

Внесено зміни в наказ Міноборони 232, який стосується інвентарного речового майна ЗСУ. Тепер до такого майна належить тільки броня і каска. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передають “Новини України – НСН”

Згідно з новими нормам, інвентарним речовим майном лишається тільки броня і каска. Для Десантно-штурмових військ (ДШВ) та Сил спеціальних операцій (ССО) – броня, каска та навушники.

«Все! Більше ніякі спальники, каремати та інше – не є інвентарним майном. Тепер не треба возитись, щоб здавати такі речі при переведенні в інші частини чи при звільненні. Не треба мучитися, якщо воно пропало», – пояснив Гончаренко

Як уточнила волонтерка, радниця заступника Міноборони та членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Дана Ярова, усе речове майно, яке військовослужбовцям видавали раніше, видаватимуть і надалі. Однак здавати назад тепер потрібно лише броню й каску, а також навушники для ДШВ і ССО.

«Шановні військові, зміни до 232 наказ, що стосується інвентарного речового майна, підписано Міністром оборони !!!!!

Ще раз.

Інвентарним лишається по нормі 1 – броня і каска

По нормі 2 (ДШВ, ССО)- броня, каска, навушники.

Ні, більше не треба шукати свій карімат по болотах.

Ні, більше при переведенні з частини в частину не потрібно здавати спальник в якому ви спали рік, і брати в іншій частині спальник, в якому хтось спав.

Ні, не потрібно буде при звільненні все здавати. Здавати треба буде лише броню і каску.

Так, це все правда. Йдіть отримуйте те, що ви не отримували, бо не хотіли потім нести відповідальність за втрату», – написала Ярова

Вона оприлюднила і текст наказу.

Ярова додала, що, крім того, Департаментом політик та Командування Сил логістики ЗСУ опитано більш як 70 000 військовослужбовців. Всі предмети, які за якістю не задовольняють військовослужбовців, будуть переглянуті та переписані технічні умови. Всі предмети, якими не користуються в ЗСУ – будуть виведені з номенклатури.

Все, що попросили додати, буде розроблене та імплементоване в номенклатуру. Міноборони розробить нові штани з наколінниками, підсумки на планшет та окремо турнікет, бейсболку, пончо від тепловізорів. Також триває робота над демісезонними куртками (вітрівки), одномісними індивідуальними наметами, тактичними кросівками тощо, – додала Дана Ярова

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