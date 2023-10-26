YouTube заблокував українськомовну версію фільму «Екоцид»: причина

Відеохостинг YouTube заблокував українськомовну версію документального фільму СтратКому ЗСУ «Екоцид. У світу немає іншого вибору, як зупинити російську агресію». Про це повідомляє Іститут Масової Інформації, передає НСН.

YouTube заблокував українськомовну версію фільму «Екоцид»

За словами головного спеціаліста Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ Тараса Дзюби, українськомовну версію стрічки заблокували одразу після публікації, вочевидь через масові скарги росіян.

«Ми виклали одночасно дві версії, але YouTube одну заблокував. Нам не зрозуміло, чому українську версію, адже вони ідентичні. Єдине, що різними мовами озвучені», – сказав Дзюба.

Команда СтратКому ЗСУ звернулася до YouTube за поясненням причин блокування.

«Це дивно. Тому що попередні відео стосувалися політики ворога щодо наших дітей. Було два фільми. Перший називався «Викрадення. Діти», а другий – «Поранені діти, скалічені долі». І там набагато жорсткіші приклади були показані. Це якщо говорити про жорсткість, про те, як це може вплинути на моральний стан, психіку. Там було набагато жорсткіше, і ті фільми не заблоковано. А ось «Екоцид» був заблокований протягом години, і це цікаво», – сказав Дзюба.

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