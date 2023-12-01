У Запоріжжі вже три дні поспіль працівники військкоматів разом з представниками “Муніципальної варти” роблять поквартирний обхід військовозобов’язаних, під час якого працівники ТЦК виписують повістки.

Чому в Запоріжжі так посилили мобілізацію та для чого залучили “Муніципальну варту” – подробиці цих обходів в коментарі для ТСН.ua розповів перший заступник міського голови Олександр Власюк. Передає НСН.

“Вибивати двері не будемо”: вже три дні видають повістки по-новому

“Йде війна, а наш прямий обов’язок – допомагати ЗСУ, до яких відносяться ТЦК. Є основне завдання – оповіщення тих чоловіків, які повинні з’явитись до ТЦК та звірити там свої дані. Йдеться про чоловіків, які протягом дії військового стану з якихось причин не з’явилась у ТЦК”. – каже Олександр Власюк.

До цього додає, що представники міської ради не мають вручати повістки та залучені для того, щоб можливі словесні конфлікти не перетворювали у бійки.

“Ми цього і не робимо, не вручаємо повісток. Це – повноваження ТЦК. Наше завдання – охорона громадського порядку. Це не шпигунські ігри, немає на меті комусь вибивати двері. Ні в якому разі. Все це ми довели до відома керівників ОСББ”, – наголосив Власюк.

Те, що працівники “Муніципальної варти” не видавали та не видають повісток – про це на своїй сторінці у Facebook повідомило це комунальне підприємство.

“Ми маємо право лише забезпечувати громадський порядок під час роботи Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки оповіщення військовозобовʼязаних на території міста Запоріжжя”, – уточнили в “Муніципальній варті”.

Що каже адвокат

Адвокат Ростислав Кравець, який неодноразово коментував тему мобілізації, каже, що закон відповідає однозначно на питання про те, чи мають право представники ТЦК та “Муніципальної варти” заходити до помешкання.

“Ні представники ТЦК, ні представники “Муніципальної варти”, навіть представники поліції не мають права проникати до житла. Це можливо тільки в тих випадках, коли потрібно врятувати життя, коли є загроза знищення майна, або безпосередньо у них є рішення суду на проникнення у житло. В інших випадках вони не мають права проникати в житло, заходити на приватні подвір’я. Якщо таке стається – це незаконне проникнення”, – роз’яснює норми законодавства Ростислав Кравець.

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