В Україні змінилась вартість пального: які ціни на АЗС

Протягом останньої доби автозаправні станції оновили вартість пального. На неділю, 17 березня, в Україні ціни на бензин та дизельне пальне залишаються незмінними. Ціна на автогаз також залишилась на тому ж рівні, що й попереднього дня.

Про це свідчать дані моніторингового порталу Auto.ria, передає НСН.

Ціни на пальне на АЗС 17 березня

За даними моніторингового сайту, 17 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу виглядає наступним чином:

A-95+ — 55,69 грн/л;

А-95 — 52,10 грн/л;

А-92 — 49,05 грн/л;

дизельне пальне — 52,43 грн/л;

скраплений газ — 27,82 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 54,84 грн/л,

А-95 — 51,33 грн/л,

бензин А-92 — 48,29 грн/л.

Інші види пального:

дизель — 51,72 грн/л,

скраплений газ — 27,88 грн/л.

Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 17 березня

17 березня пальне брендів “Євро-95” та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 57,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 51,49 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС “Авантаж 7” — 47,95 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС “Паралель” — 54,49 грн/л, найдешевше на АЗС “Олас” — 47,20 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 57,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС “Фактор” — 47,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,38 грн/л.

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