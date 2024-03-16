В Україні саперів заміняють роботизовані платформи (відео)

Різні роботи все частіше використовуються в саперно-мінній справі, правда частіше для розмінування. Проте бійці ЗСУ пристосували роботизовані платформи для закладення мін.

У Telegram-каналі “Танки. Історія та сучасність” опублікували відео робота-мінера, що підходить для позиційних бойових дій. Невелика керована дистанційно платформа може перевозити до 15 протитанкових мін. Передає НСН.

Принцип роботи роботизованої платформи полягає в тому, що вона управляється оператором дистанційно і так само дистанційно може ставити міни, щоправда, обладнання для їх закопування на машині не показали. Тобто ймовірно для маскування мін необхідна буде участь людини, або розробку ще доопрацьовуватимуть.

Ще раніше у Третій штурмовій бригаді показали робота-мінера, який може непомітно під’їхати до позицій ворога, скинути заряд чи міну. Після цього оператор робота відводить мінера подалі від місця вибуху та подає сигнал на вибух “подарунка”.

В Україні саперів заміняють роботизовані платформи на фронті (відео)

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