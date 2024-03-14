В Україні довелось аварійно відключати енергоблок Хмельницької АЕС: причина

Прес-служба НЕК “Укренерго” повідомила про те, що один енергоблок Хмельницької атомної електростанції довелось аварійно відключати. Передає НСН.

В Україні довелось аварійно відключати енергоблок Хмельницької АЕС

“Один з атомних блоків відключено від мережі та виведено в аварійний ремонт через технологічні порушення. Проводиться огляд обладнання”, – йдеться у повідомлені про стан в енергосистемі країни.

В “Енергоатомі” повідомили, що другий енергоблок Хмельницької АЕС відключено від мережі. 13 березня, о 17:48 було зафіксовано коливання параметру осьового зсуву ротора циліндра високого тиску турбоагрегату (ЦВТ) з тенденцією збільшення.

“В умовах профіциту на ринку електроенергії було прийняте рішення відключити турбоагрегат для зʼясування і усунення причини відхилення. Наразі в роботі перебувають 7 енергоблоків АЕС, всі – на номінальній потужності. Загальна потужність АЕС становить 5900 МВт”, – зазначили в НАЕК.

Також повідомляється, що на ТЕЦ у східному регіоні вивели в аварійний ремонт один з блоків, а сонячні та вітрові електростанції зменшили виробництво електроенергії, якщо порівнювати показники з першими днями тижня. Причиною цього стала хмарна та безвітряна погода.

Незважаючи на все це, електроенергії, яку виробляють електростанції всіх видів, достатньо для того, щоб забезпечити енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Дефіциту в енергосистемі наразі не прогнозують.

“Укренерго” повідомляє, що бойові дії та з інші причини призвели до того, що станом на ранок четверга 401 населений пункт залишається без світла.

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