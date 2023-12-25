В Україні можуть заборонити Telegram – в Раді назвали претензії СБУ до месенджера

Вукраїнських спецслужбах та Верховній Раді точиться дискусія з приводу заборони в країні месенджера Telegram. Про це в інтерв’ю “Телеграфу” заявив голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, передає НСН.

В Україні можуть заборонити Telegram

За словами політика, в спецслужбах підтримують найпростіший варіант – заборону, але конкретних претензій до самого месенджера СБУ не висловлювала.

“Висловлювала претензії до анонімних каналів. А специфіка роботи самої мережі – вона не передбачає верифікацію каналу. Тобто у них таких вимог нема. Якщо ж загроза справді висока і СБУ має всі підстави про це говорити, то можуть бути ініційовані заборони Telegram”, — пояснив Юрчишин.

Водночас нардеп запевнив, що швидкий шлях заборони дасть певний результат, але тоді буде втрачено дуже багато оперативних механізмів, які вже зараз надає Telegram.

“Telegram зараз часто виконує задачу оперативного інформування там, де держава не дуже справляється. Ті ж самі повідомлення про небезпеки, оперативне реагування пресслужб тощо. Тому ми можемо піти або шляхом заборон, і війна до цього підштовхує, або тут питання до підвищення стандартів медіа – ми не беремо неверифіковані джерела. Ну і плюс питання медіаграмотності”, — резюмував Ярослав Юрчишин.

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