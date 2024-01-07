В Офісі президента розповіли, чому росія поновила масовані атаки по Україні

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що головна причина масованого обстрілу міст України напередодні Нового року та ракетної атаки по Києву 2 січня – ненависть рф до нашої країни. Однак це мотив, скоріше, стратегічний. Тактично ж росіяни мали три причини це зробити.

Це намагання продемонструвати своєму населенню “успіхи” у війні, а також спроба вплинути на суспільну думку на Заході та всередині України. Своїми думками Подоляк поділився в ефірі телеканалу Freedom, передає НСН.

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Радник голови ОП вважає, що наразі росіяни не мають військових успіхів. Однак внутрішній споживач вимагає крові та “перемог”, тож необхідно постійно щось демонструвати.

“Вони ж розповідали тривалий час, що вся ця кампанія (вторгнення – ред.) буде переможна, вінценосна, тобто вони зможуть довести, що російська імперія жива і вона, відповідно, може знищувати цілі країни дуже швидко і дуже переконливо це робити. Практично два роки війни – успіхів по суті немає”, – зазначив Подоляк.

Другий мотив – намагання вплинути на західну громадську думку та на суспільство цих країн. За думкою Подоляка, росіяни хотіли показати, що в них є “абсолютно конкретна зброя”, якою вони продовжать вбивати мирне населення.

“Тобто, вам же (мешканцям Заходу – ред.) соромно дивитися на це? Ви не можете зупинити війну, не можете їх захистити – навіть попри те, що надаєте їм певну допомогу. Тому для того, щоб не бачити всього цього, примушуйте їх до капітуляції, а далі ми вже самі з ними розберемося”, – пояснив Подоляк.

Третьою причиною масованої атаки на Київ на початку року чиновник вважає спробу вплинути на внутрішні настрої в Україні. А конкретно – посприяти деморалізації та втомі українців.

“Етап дійсно важкий сьогодні, психоемоційний стан, є певні розчарування, спустошення, тривала війна без сумніву – додати до цього: “от дивіться, ми продовжуємо вас атакувати”… Це примітивно – все, що пов’язане з росією, воно примітивно виглядає – але… вони ці аргументи використовують”, – сказав Подоляк.

При цьому всьому жодних військових задач чи цілей в ударах росіян по Києву не було. Головне бажання кремля – нанесення максимальної шкоди Україні і “реалізація комплексу ненависті”, резюмував Подоляк.

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