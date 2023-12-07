Завтра, 8 грудня, протягом усього дня очікується сніг, який може переходити у мокрий. Температура повітря коливатиметься -2 до +12 °C. Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко. Передає НСН.

Україну знову засніжить: в яких областях очікувати сніг

За прогнозами Діденко, 8 грудня в багатьох областях України очікується сніг, а місцями мокрий сніг. Упродовж дня у центральних областях очікується -2… -5 °C, а ближче до центру близько 0 °C. На півдні традиційно буде тепліше, +1.. +4 °C, а в Криму подекуди навіть до +10… +12 °C градусів, тому там — дощ.

Всі можливі опади упродовж завтрішнього дня — вплив циклону з півдня. Вітер у п’ятницю очікується східний, помірний, на сході та півдні можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

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