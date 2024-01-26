Українські АЗС знову зменшили ціни на автогаз: скільки зараз коштує пальне

За тиждень українські АЗС відчутно зменшили ціни на автогаз. Так, 26 січня вони продають ресурс в середньому за 27,6 грн/л, що на 30 коп. дешевше, ніж було минулої п’ятниці, 19 січня.

Про це повідомляє Enkorr. За його даними, ціни знизили у більшості великих мережах АЗС. Ті ж, хто цього не зробив, залишив вартість автогазу на колишньому рівні. Тобто, підвищувати ціни не став ніхто. Передає НСН.

Українські АЗС знову зменшили ціни на автогаз

Де здешевшало найбільше

Найбільше, за даними аналітиків, знизили ціни в мережі “Рур груп” – на 1,5 грн/л, до 28 грн/л. Також відчутно автогаз здешевшав на заправках:

ZOG – на 1 грн/л до 27 грн/л;

Кворум – на 1 грн/л до 26,98 грн/л;

Mango – на 90 коп./л; до 26,69 грн/л;

Marshal – на 88 коп./л; до 26,4 грн/л;

Автотранс – на 80 коп./л до 27,18 грн/л;

Rodnik – на 80 коп./л до 26,69 грн/л.

На яких АЗС найвищі ціни

Загалом великі мережі продають ресурс по 25,9-29,16 грн/л. Відповідно, на ринку різниця у вартості пального перевищує 3,2 грн/л.

Найвищі ціни виставили на заправках ОККО – 29,16 грн./л. А крім того:

WOG – 29,11 грн/л;

SOCAR – 28,99 грн/л;

Neftek – 28,49 грн/л.

Де найдешевше

Найдешевше автогаз коштує на АЗС Green Wave – 25,9 грн/л. А також:

Авантаж 7 – 25,95 грн/л;

Олас – 26,3 грн/л;

Marshal – 26,4 грн/л.

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