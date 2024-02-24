Україна підписала безпекові угоди з Канадою та Італією – Зеленський

24 лютого, у суботу, Україна підписали безпекові угоди з Канадою та Італією. Це сталося під час візиту глави уряду Італії Джорджії Мелоні до Києва. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає НСН.

Україна підписали безпекові угоди з Канадою та Італією

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що зустрічі з главою уряду Італії завжди змістовні. За його словами, важливим результатом сьогоднішньої стало підписання двосторонньої безпекової угоди.

“Цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією”, – зазначив український лідер.

Крім цього, він розповів, що вони обговорили й подальшу підтримку України в контексті головування Італії в G7.

Володимир Зеленський подякував Італії за підтримку України у боротьбі з росією.

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