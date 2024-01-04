У ЗСУ розповіли про плани РФ на Бахмутському напрямку – подробиці

Командир роти ударних БПЛА 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в ефірі “Еспресо” розповів, що зараз відбувається в районі Бахмута та якими є плани загарбників, передає НСН.

У ЗСУ розповіли про плани РФ на Бахмутському напрямку

Російським окупантам на Бахмутському напрямку важливо повернути всі втрачені позиції, які відбили ЗСУ, та зайняти плацдарм для штурму Часового Яру. Також ворог хоче розвивати успіх у напрямку Костянтинівки, Дружківки, Краматорська та Слов’янська.

За словами військового, єдине, що може зірвати наміри РФ – єднання української нації, сила та воля ЗСУ.

“План РФ залишається незмінним уже рік після того, як Силами оборони була проведена Харківська та Херсонська контрнаступальні операції. Противник має намір повністю окупувати Луганську і Донецьку області, а також поновити свій стан положення в Харківській області”, – заявив він.

Федоренко нагадав, що наприкінці минулого року окупанти мали незначні тактичні успіхи й сьогодні намагаються нарощувати свої зусилля. Однак Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію біля Часового Яру й не допускати останніми днями втрати позицій.

“Подібна ситуація у нас була весною 2023 року. Саме тоді ми билися за дорогу між Часовим Яром та Бахмутом. Нам вдалося зупинити ворога та як наслідок відкинути його суттєво на 1,5-2 км в залежності від відтинку”, – зазначив командир роти.

Попри цілодобові жорстокі бої, ЗСУ зараз вдається не допускати подальшого просування противника. На думку Федоренка, українським військам вдасться покращити своє положення та відкинути росіян від дороги – позицій, які вони зараз займають.

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