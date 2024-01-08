У Раді хочуть підвищити податок на вирощування коноплі – Данило Гетманцев

В Україні для збільшення бюджетних надходжень варто підвищити податок на вирощування коноплі. Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев, передає НСН.

У Раді хочуть підвищити податок на вирощування коноплі

За словами народного депутата, якщо говорити про “нестандартні джерела”, то треба дивитися на фіскальний ефект та витрати на адміністрування. В цьому контексті він нагадав ухвалення у грудні 2023 року Радою закону про легалізацію медичного канабісу.

“Діяльність з вирощування коноплі буде збільшувати податкову базу? Буде. Чи можемо ми говорити в цьому контексті про додаткові доходи для бюджету? Можемо. Я серйозно”, – звернув увагу Гетманцев.

Він відзначив, що поки рано казати, яким саме буде фіскальний ефект від цього, але однозначно податок треба підвищувати.

“Неправильно виробництво коноплі оподатковувати так само, як виробництво пшениці – по 300 гривень за гектар. Думаю, треба більше”, – вважає депутат.

На думку Гетманцева, треба передбачити європейські умови оподаткування для вирощування конопель.

“Є різні підходи – є акциз, варіант залежно від площі. Знаю, зараз Мінфін готує пропозиції”, – зазначив він.

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