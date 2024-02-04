Синоптики попереджають про сильні пориви вітру: які регіони охопить негода

У понеділок, 5 лютого, в Україні передбачається вітряна погода. Пориви вітру місцями досягатимуть 22 м/с, а температура повітря опуститься до максимальних -1°С. Про це повідомили в Укргідрометцентрі, передає НСН.

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру

У понеділок на всій території України очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. Місцями можливі опади у вигляді дощу або мокрого снігу.

Синоптики прогнозують західний та північно-західний вітер швидкістю 7-12 м/с, окрім Закарпаття.

Також очікуються пориви вітру 17-22 м/с, на заході та півдні вдень місцями 25 м/с.

Температура повітря:

вночі -1…+4°С;

вдень +2…+7°С;

на Закарпатті та у південній частині +6…+11°С.

Метеорологічні явища в Україні

Синоптики попереджають українців про сильні пориви вітру 17-22 м/с, на заході та півдні вдень місцями 25 м/с — перший рівень небезпечності.

Раніше ми писали: Чому ударна хвиля б’є вибірково і навіщо заклеювати вікна