Синоптики попереджають про сильні пориви вітру: які регіони охопить негода

У понеділок, 5 лютого, в Україні передбачається вітряна погода. Пориви вітру місцями досягатимуть 22 м/с, а температура повітря опуститься до максимальних -1°С. Про це повідомили в Укргідрометцентрі, передає НСН.
Синоптики попереджають про сильні пориви вітру
У понеділок на всій території України очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. Місцями можливі опади у вигляді дощу або мокрого снігу.
Синоптики прогнозують західний та північно-західний вітер швидкістю 7-12 м/с, окрім Закарпаття.
Також очікуються пориви вітру 17-22 м/с, на заході та півдні вдень місцями 25 м/с.
Температура повітря:
- вночі -1…+4°С;
- вдень +2…+7°С;
- на Закарпатті та у південній частині +6…+11°С.
Метеорологічні явища в Україні
Синоптики попереджають українців про сильні пориви вітру 17-22 м/с, на заході та півдні вдень місцями 25 м/с — перший рівень небезпечності.
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