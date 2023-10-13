Справи Майдану: беркутівці, які розстрілювали людей, постануть перед судом – деталі

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо шести колишніх міліціонерів роти спеціального призначення “Беркут”, які були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів Майдану. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає НСН.

Справи Майдану: беркутівці, які розстрілювали людей, постануть перед судом

Зокрема, 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в Києві ці та інші міліціонери спецроти “Беркут” виконали наказ тогочасного вищого керівництва та застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами. Через їхні дії загинуло 48 учасників акцій протесту та ще 90 отримали вогнепальні кульові поранення.

За даними слідства, після скоєння злочину зброю пошкодили та приховали, однак, частина її була знайдена та ідентифікована. Зокрема, шість колишніх міліціонерів обвинувачуються у перешкоджанні проведенню мирних акцій протесту, вчиненні терористичного акту, спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, умисних вбивствах та перевищенні службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків тощо.

Наразі усі обвинувачені переховуються на території росії та стали громадянами РФ. Щодо інших 14 міліціонерів цього підрозділу, також причетних до розстрілів, розслідування наразі триває та перебуває на завершальній стадії.

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