Росія готує ймовірну атаку з Каспійського моря: деталі

За певними ознаками, існує можливість, що російські війська готуються до масштабного ракетного удару по території України. На це вказує зокрема активність ворожої стратегічної авіації. Про це повідомляється в Telegram-каналі “monitor”, передає НСН.

Росія готує ймовірну атаку з Каспійського моря

Моніторинговий канал повідомив, що активність російської стратегічної авіації та характерні підготовчі дії вказують на ймовірну ракетну атаку в ніч із 23 на 24 жовтня з Каспійського напрямку.

За попередніми даними, йдеться про бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, які регулярно запускають по Україні крилаті ракети Х-101/555.

Крім того, на аеродромі “Моздок” (Північна Осетія) російська армія зосередила п’ять винищувачів МіГ-31К. Ці літаки є носіями ракет Х-47 “Кинжал”, яка може вражати цілі на відстані до 2 тис. кілометрів.

Також російські окупанти вивели ракетоносії на бойове чергування. За інформацією Військово-морських сил України, станом на ранок 23 жовтня в акваторії Чорного моря знаходилися два ракетоносія з максимальним можливим залпом 16 крилатих ракет “Калібр”.

Водночас моніторинговий канал пише, що росіяни перекинулив один підводний ракетоносій із тимчасово окупованого Севастополя до Новоросійська. У Криму, попередньо, знаходиться один ракетоносій, а в порту Новоросійська – вісім ракетоносіїв.

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