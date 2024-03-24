РФ може купувати супутникові знімки для ударів по Україні: чи можуть США цьому завадити

В української розвідки є інформація, що РФ може купувати супутникові знімки для ударів по Україні.

Про це в ефірі “Українського Радіо” заявив офіцер ЗСУ, радіоінженер, спеціаліст з аеророзвідки Юрій Касьянов, коментуючи дані преси, що дальні ракетні удари по Україні росія, ймовірно, завдає з використанням даних супутникових знімків, куплених у американських компаній. Передає НСН.

“Я думаю, що це можливо. Для того треба запропонувати якісь закони. Коли була атака на вежі-близнюки в Нью-Йорку (терористичний акт 11 вересня 2001 року, – ред.).., після цього майже одразу були ухвалені закони, в яких було дуже багато обмежень і навіть утисків прав людини. Тому що Америка тоді відчувала, що на неї напали, а тому треба якось оборонятися”, – зазначив експерт.

За його словами, якби зараз США таким же чином дивились на ситуацію в Україні, то вони могли б запровадити обмеження на продаж супутникових знімків української території. Для цього треба змінювати законодавство – і не тільки в США, а й в інших “космічних” державах.

“Я думаю, що керівництву України треба ставити такі питання перед нашими партнерами”, – вважає Касьянов.

Радіоінженер також пояснив, що є високоточні супутникові знімки, які нікому не продаються, вони тільки для американської армії. У росіян є свої супутники, але щоб мати координати з точністю плюс-мінус один метр, їх недостатньо. Точність заборонених до продажу супутників – сантиметрова, а дозволених – саме один-два метри. І наразі немає законних обмежень, щоб їх не продавати.

Він додав, що у росії також є супутники, які ведуть спостереження та розвідку, фотографують наші об’єкти. Але ці радянські чи російські супутники не мають такої точності, щоб навести на невеличкого розміру об’єкт, зокрема, на нашу військову техніку, припустимо, Patriot, HIMARS. До того ж в росіян не така широка смуга, яку вони продивляються своїми оптичними приладами.

“І це не тільки проблема для російських навідників ракет. Це така ж проблема і для нас.. Тому росіяни, як і ми, шукають будь-які інші достовірні розвіддані та купують дані, які є в відкритому комерційному доступі. І ми теж купуємо. Тут немає проблеми і жодного секрету. Просто треба платити гроші і отримати ці дані. Їх можна отримати не на Москву, а, наприклад, російський розвідник сидить у Нідерландах, може замовити ці дані, а потім переслати вже в Генштаб Збройних сил РФ”, – підсумував експерт.

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