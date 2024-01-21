Погода в Україні: де завтра очікувати сильних холодів – Укргідрометцентр

В Україні завтра опади припиняться, але продовжить триматися зимовий холод, особливо міцні морози скують південно-східні регіони. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає НСН.

Погода в Україні: де завтра очікувати сильних холодів

“Мінлива хмарність. Без опадів. У північно-східній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер у східних та південних областях північно-східний, 5-10 м/с, на решті території південний 7-12 м/с. У західних та північних областях вдень місцями пориви вітру 15-18 м/с”, – йдеться у повідомленні.

Температура вночі становитиме 4-9° морозу, у північно-східній частині вдарять морози до 12-17°. У Криму та на узбережжі морів від 0-5° морозу; вдень 1-6° морозу, у південних та західних областях близько 0°.

Також Укргідрометцентр попереджає про погодну небезпеку – 22 січня на дорогах України, окрім південної частини, ожеледиця, I рівень небезпечності.

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