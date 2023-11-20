Хто з переселенців не буде отримувати виплати з 1 січня: озвучено категорії

В Україні з 1 січня 2024 року деякі ВПО (внутрішньо переміщені особи) перестануть отримувати виплати. Про це пише OBOZ.UA, передає НСН.

Хто з переселенців не буде отримувати виплати з 1 січня

Згідно з постановою Міністерства соціальної політики від 11.07.2023 № 709 Про підтримку внутрішньо переміщених осіб, грошові виплати скасують людям, чий матеріальний стан дозволяє здійснювати суттєві покупки та робити інвестиції. Скасують виплати ВПО у 2024 році громадянам, які:

придбали земельну квартиру, будинок чи ділянку на суму понад 100 тис. грн (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);

придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років (крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби ЗСУ);

мають власне житло площею понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї на територіях, де не ведуться активні (можливі) бойові дії або які не є окупованими;

придбали іноземну валюту на загальну суму понад 100 тис. грн (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали;

мають на депозитному банківському рахунку кошти на загальну суму більше 100 тис. грн.

Якщо за результатами перевірки ВПО через державні реєстри буде ухвалене рішення про припинення грошової допомоги, особу буде повідомлено електронною поштою, телефонним дзвінком чи засобами електронного сповіщення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС).

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