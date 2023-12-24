Росіяни зменшили кількість авіаударів: відомо причину – Ігнат

Російські окупанти зменшили кількість авіаударів. Таку заяву зробив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Це сталося після того, як росіяни втратили три своїх винищувачі Су-34. Про це він повідомив в ефірі телемарафону, передає НСН.

Росіяни зменшили кількість авіаударів

Наразі загарбники намагаються з’ясувати, якими засобами приземлили їхні судна.

“Зараз противник намагається розвідати якомога більше, зібрати інформацію в тих районах південних, де, власне, відбулося збиття російських винищувачів. Зрозуміло, що вони шукають ті засоби, якими були відправлені ті літаки у “вєчний польот”, як то кажуть”, – підкреслив він.

За його словами, ворог, зокрема, менше використовує керованих авіабомб на Херсонському напрямку. Водночас він запевнив, що збиття російських літак продовжуватиметься.

“Ворог розуміє, що наші системи, зокрема й надані нам партнерами, далекобійні системи – можуть з’являтися на інших напрямках, а не лише там, де зазнали цієї історії російські Су-34”, – додав Ігнат.

Він наголосив, що українським воїнам необхідно більше систем, щоб продовжувати подібні операції на різних напрямках. Зокрема, чекають обіцяні Patrion, Iris-T та інші.

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