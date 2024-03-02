РФ цілеспрямовано вдарила по житловому будинку в Одесі. Поруч не було жодних воєнних об’єктів. Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін, передає НСН.

Нічний обстріл Одеси: РФ цілеспрямовано вдарила по житловому будинку

“Це не просто обстріли, це політика, спрямована на терор і знищення українців. Це атака на житловий будинок. Цей будинок не знаходиться поруч з жодним воєнним об’єктом або об’єктом подвійного призначення. Цей будинок знаходиться в зоні щільної забудови”, – заявив Костін.

Він пояснив, що Україна розуміє, що така політика, якої дотримуються військові РФ, починається саме в Кремлі.

“Злочинні накази віддаються саме з Кремля”, – наголосив генпрокурор.

Він підкреслив, що Україні досі треба більше засобів протиповітряної оборони, щоб убезпечити цивільне населення.

“Україні потрібна додаткова зброя і засоби ППО. Адже ми повинні не лише розслідувати такі воєнні злочини. Ми маємо припинити ці злочини. Для цього нам потрібна підтримка світу”, – підсумував Костін.

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