На фронті помітили унікальний БТР-90: чим це погано для росіян

Росіяни знову притягли на фронт по-справжньому рідкісний зразок військової техніки, що вкотре свідчить про критичний дефіцит озброєнь в армії агресора. Унікальний БТР-90 взяв участь в штурмі Авдіївки. Про це пише Defense Express, передає НСН.

На фронті помітили унікальний БТР-90

У відкритому доступі з’явились зображення, з яких випливає – для формування штурмових груп, які в останні кілька днів ходили в наступ на Сході України, російські окупанти використали навіть одну чи кілька рідкісних бронемашин типу БТР-90.

Якщо знати “біографію” цих ББМ, то виглядає взагалі феєричним той факт, що рашисти вирішили використати настільки рідкісні бронемашини у боях проти ЗСУ.

Оскільки тут мова про ББМ, яку армія РФ формально прийняла на озброєння ще у 2008 році, але в серійне виробництво так і не пішла, тому що російське Міноборони буквально слідом зацікавилось “аналговнєтом” під назвою “Бумеранг” та серійним виробництвом БТР-82А.

З того, що можна знайти у відкритому доступі, то можемо дізнатись, що орієнтовно кілька одиниць БТР-90 передсерійного виробництва могло “застрягти” на одній із баз зберігання армії РФ.

Розробником БТР-90 був “Горьковский автомобильный завод”, а серійним виробником мало бути підприємство “Арзамасский машиностроительный завод». Розробка цієї бронемашини стартувала ще у 1994 році, на державні випробування БТР-90 вийшов у 2004 році, старт серійного виробництва планувався на 2011 рік.

Від аналогічних машин російської розробки БТР-90 відрізнявся достатньо високою масою – 22 тонни, і значно покращеним рівнем протимінного захисту. Також – доволі потужним озброєнням, в набір якого входить 30-мм автоматична гармата 2А42, кулемет 7,62 мм та АГС-17, протитанковий комплекс “Конкурс-М”.

За своїми характеристиками БТР-90 виглядав машиною потужною, але Міноборони РФ тоді обрало менш раціональні проекти. Тому на зараз БТР-90 виглядає скоріше одиничним раритетом, під який не вибудована інфраструктура обслуговування. Але цікаво, що влітку 2022 року американські військові “засвітили”, що використали під час своїх навчань саме імітацію під БТР-90. Тепер, як виявилось, така імітація була дуже обгрунтована.

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