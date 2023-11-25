На АЕС відпрацювали аварійні ситуації і загрози (фото)

В Україні продовжують готуватися до ймовірних масованих ракетних атак росіян й на одній з АЕС відбулися протиаварійні тренування. Персонал станції на повноцінному щиті управління відпрацював ситуацію, коли внаслідок повітряного удару ракетами рф відбувається знеструмлення блоків станції. Передає НСН.

На АЕС відпрацювали аварійні ситуації і загрози

Про подробиці тренування на АЕС розповіли фахівці “Енергоатому”. Компанія зазначила, що такі тренування на АЕС здійснюються постійно, щоб персонал мав належний рівень підготовки та діяв виважено та швидко на момент ймовірної аварії.

Для реалістичності процесу тренування відбулися на блоці управління АЕС. Працівники діяли злагоджено й за затвердженими інструкціями. В “Енергоатомі” наголошують, що тренування відбулись успішно. Персонал впорався з завданням і виконав затверджений алгоритм дій вчасно.

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