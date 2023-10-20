Після чергового похолодання в Україні знову пригріє. В деяких областях нашої країни температура сягатиме майже +30 градусів. Про це повідомляє синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає НСН.

Майже +30 градусів: бабине літо у жовтні

За прогнозом, вдень у північній частині +7 – +12 градусів, у південній +17 – +23, на решті території +13 – +18 градусів.

Далі, 21 – 22 жовтня вночі +7 – +13, на Заході та Півдні країни до +17, вдень +18 – +24, у північно-східних областях +9 – +15. У суботу в південній частині +23 – +28 градусів.

Наталія Птуха поділилася й орієнтовним прогнозом на понеділок. Так, 23 жовтня, вдень на Правобережжі місцями невеликі дощі. Температура вночі +7 – +13, на Півдні країни до +17 градусів, у західних областях +4 – +9. Вдень +14 – +19, на Півдні до +23, у західних та північних областях +9 – +15.

“По Півдню можна вважати (що буде ще одне бабине літо – 24 Канал). Там трохи були зниження температури, але не суттєве по суті.Подивимося більш конкретно, які там температурні показники будуть наступного тижня, після проходження атмосферного фронту. Можливо, там ще кілька днів буде доволі погоже”,

– підкреслила синоптикиня.

Чи чекати сильних морозів і снігового покриву до кінця місяця

“Ні. Я ж кажу, сніговий покрив можливий по Півночі країни, але і там цей мокрий сніг може бути короткотривалим. Далі, звичайно ж, він буде танути. Тому тенденція все ж таки до більших значень. Втім, не таких високих, як ми звикли протягом вересня чи першої половини жовтня”, – заявила Наталія.

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