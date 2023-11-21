15 листопада 2023 року аеропорт «Бориспіль» підписав меморандум з американською інфраструктурною консалтинговою компанією АЕСОМ. Ця компанія займається відновлювальними роботами. Про це повідомляється на сайті аеропорту, передає НСН.

В аеропорту Бориспіль почалось відновлення: коли полетять літаки

В Україні іноземну компанію зацікавило відновлення та модернізації інфраструктури аеропорту «Бориспіль» та авіаційного сектору України в цілому. Загалом з початком повномасштабного вторгнення аеропортова інфраструктура зазнала серйозних руйнівних втрат не тільки в Києві, а в Дніпрі, Одесі, Харкові та інших містах.

«Завдяки нашому управлінню програмою та можливостям авіації ми з нетерпінням чекаємо співпраці з Міжнародним аеропортом «Бориспіль», щоб відновити цей стратегічно важливий аеропорт та український авіаційний сектор», – заявив генеральний директор AECOM Трой Радд.

За декілька днів до цього стало відомо, що дві корейських компанії: Korea Airports Corp. (KAC) й Hyundai Engineering & Construction Co. візьмуть участь у реконструкції «Борисполю». Сторони домовилися, що KAC — державний оператор аеропортів Південної Кореї, надасть обладнання для навігаційної безпеки й консультації щодо управління аеропортом.

Коли українці зможуть літати

Вже через місяць після закінчення війни аеропорт «Бориспіль» готовий приймати пасажирів. Для цього державне підприємство зберегло більшість свого персоналу, виплачуючи їм дві третини зарплати та чергуючи робочі дні.

«Ми не хочемо витрачати один-два роки на роздуми: «Що ми будемо робити після війни?». Ми робимо всі необхідні дії, щоб якомога швидше отримати рейси. Нам вдалося усунути всі пошкодження. Ми готові розпочати роботу в найкоротші терміни», – розповів про плани виданню POLITICO генеральний директор «Борисполю» Олексій Дубревський.

За оцінками Дубревського, в хорошому стані зараз перебувають аеропорти Києва, Львова та Одеси. Наразі, найбільш постраждалими є літовища Херсону, Маріуполя та Дніпра. За оцінками керівника «Борисполя», цим містам знадобиться багато інвестицій та від 5 до 7 років, щоб знову запрацювати.

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