“Хотіли штучно створити техногенну катастрофу”: який теракт РФ готувала на ЗАЕС – Буданов

Росіяни хотіли штучно створити техногенну катастрофу на Запорізькій атомній електростанції і “здійснити контрольований викид радіації”. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю “Українській правді“, передає НСН.

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“Хотіли штучно створити техногенну катастрофу. Справа не в підриві атомної станції в тому сенсі, як всі розуміють, що там бах – і розлетілася на всі боки радіація. Там набагато цікавіше вони хотіли зробити: штучне перевантаження системи і контрольований викид радіації. Тобто локалізований за місцем. Всі подібні ігри завжди дуже погано закінчуються. За нашим розумінням, це точно призвело би до реальної ядерної катастрофи”, – зазначив Буданов.

Очільник ГУР зауважив, що ядерна катастрофа все ще загрозлива, оскільки станція залишається окупованою, нічого глобально там не змінилося.

“Єдине, що кризовий момент, слава Богу, ми пройшли. Я не буду відкривати вам дані, як і що для цього було зроблено. Але ми його на той час пройшли. Проте це не знімає питання, що якщо росія захоче знову щось подібне скоїти, в неї будуть всі можливості для цього”, – зазначив він.

Буданов сподівається, що Україна зможе запобігти терористичним планам РФ.

“Саме по собі нічого у світі не відбувається – все, що можу сказати”, – відповів голова ГУР на питання, чи підклювався він особисто задля вирішення цього питання.

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