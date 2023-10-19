Хакери зламали базу даних найбільшого банку росії (фото)

Українські хакери зламали базу даних одного з найбільших в росії “Альфа-Банку” та “винесли” з неї чималу кількість інформації щодо клієнтів цієї установи. Про це повідомляє український проект KibOrg, команда яких і здійснила злам у співпраці з хакерами NLB, передає НСН.

Хакери зламали базу даних найбільшого банку росії

“Здобуто персональні дані понад 30 мільйонів клієнтів найбільшого приватного банку росії. База даних містить інформацію про ПІБ, дату народження, номер рахунку та телефон клієнта, а також інші цікаві дані”, – повідомляє проект.

На підтвердження того, що кібератака справді була успішною, проект опублікував банківські дані підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана, що є співзасновнником та співвласником банку, його сина — Олександра Ожельського, блогера-путініста Артемія Лебедєва, співака Тімура Юнусова (Тіматі) та співака Василя Вакуленко (Баста).

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