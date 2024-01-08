Хакерська команда KibOrg опублікувала повну клієнтську базу російського Альфа-Банку за три місяці після його злому. Це персональні дані 38 млн клієнтів банку.

Доступ до цих даних хакери отримали в жовтні 2023 року, а 8 січня 2024 злили базу в мережу. Про це йдеться у повідомленні самих KibOrg, передає НСН.

Злам Альфа-банку: у мережу «злили» базу даних російського банку з інформацією про 38 млн клієнтів

“Таблиця містить 115 217 571 записів, з яких близько 38 млн унікальних фізичних та юридичних осіб. База даних має клієнтські записи, починаючи з 2004 року”, – йдеться у повідомленні.

До бази даних входить інформація про понад 24 млн фізичних осіб та понад 13 млн юридичних. По кожному з них доступні ПІБ, дата народження/реєстрації, номери телефонів, дані карток та рахунків.

Хакерам довелося викласти базу окремому Telegram-каналі, бо їхній сайт не витримав кількості бажаючих завантажити дані.

“Велика кількість бажаючих завантажити базу даних Альфа-Банку тимчасово поклала наш сайт. Викладаємо її тут”, – зазначили хакери.

При цьому російський Альфа-Банк продовжує заперечувати сам факт зламу. Фінустанова навіть не відповіла за запити російських ЗМІ з проханнями пояснити, чи фінустанова збирається перевипустити картки клієнтів у зв’язку з витоком їхніх даних.

Фахівці з KibOrg отримали дані Альфа-Банку у співпраці з хакерами NLB у жовтні 2023 року.

“Пресслужба банку встигла спростувати новину, назвавши особисті дані, які ми виклали як докази, “скомпільованими з декількох випадкових номерів”. Пізніше повідомлення було змінено за звинуваченням у неправдивості інформації. Передаємо привіт службі безпеки Альфа-Банку та особисто Михайлу Фрідману. Раніше ми змогли додзвонитися до нього, і той прокоментував злам клієнтської бази банку словами: “Ну, нехай”. Можливо, колись він буде більш прихильний до розмови з нами”, – заявили хакери 8 січня.

Раніше ми писали: Російські хакери у системі «Київстару» перебували місяцями – подробиці від СБУ