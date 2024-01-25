Картопля подорожчала на 12% за тиждень: що буде з ціною на овоч

Деякі продукти борщового набору поступово ростуть у вартості й наразі на ринку картопля продається в 4 рази дорожче, аніж торік. Така ситуація з підвищенням спричинена одразу декількома факторами. Передає НСН.

Картопля подорожчала на 12% за тиждень

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, ціни на цей овоч коливаються від 18 до 25 гривень. За тиждень картопля здорожчала на 12%.

За словами фермерів, кількість місцевого овочу під час збирання була обмежена через низький врожай. Окрім того, якість картоплі перебувала на низькому рівні.

“Високі ж ціни на картоплю стимулюють імпорт – наразі окрім української продукції на внутрішньому ринку продається також картопля виробництва Польща”, — мовиться у проєкті.

На українському ринку продовжується підвищення попиту на картоплю, хоча запасів овочу високої якості не багато.

Експерти додають, що наразі вартість картоплі в 4 рази вище, аніж у торішній період. Гравці ринку прогнозують подальше здорожчання, адже, окрім вищезазначених причин, на ціну впливатиме можлива нестача якісної пропозиції в українських господарствах.

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