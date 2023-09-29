Януковича судитимуть у справі щодо угіддя “Сухолуччя” – подробиці

Експрезидента України Віктора Януковича судитимуть у справі щодо заволодіння “Сухолуччя” – лісового фонду на суму понад 22 мільйонів гривень. Про це пише Главком, передає НСН.

Януковича судитимуть у справі щодо угіддя “Сухолуччя”

Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно колишнього президента України та ще трьох осіб, обвинувачених у заволодінні земельною ділянкою лісового фонду на території Сухолуцької сільради на Київщині площею 17,5 га та орієнтовною вартістю понад 22 млн грн.

«Як вже повідомлялось, у 2007 році колишній президент (на момент вчинення злочину – прем’єр-міністр) з метою заволодіння державним майном, а саме земельною ділянкою лісового фонду Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області, ініціював ухвалення низки рішень, що призвели до вибуття із державної власності вищевказаної землі», – зазначають у прокуратурі.

Для реалізації злочинної схеми спільники Януковича залучали своїх наближених осіб, які звертались до Київської облдержадміністрації із заявами про виділення їм земельних ділянок площею до 1 га, а згодом про зміну цільового призначення вказаних ділянок, що в подальшому дозволяло безперешкодно передати землю фірмі, підконтрольній колишньому президенту.

Згодом, у 2009-2011 роках на цій ділянці було збудовано готельно-ресторанний комплекс, який використовувався експрезидентом для особистих потреб.

Дії Януковича кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, його спільників – за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Розслідування цих фактів розпочато у 2014 році. До листопада 2019 року справу розслідував департамент спецрозслідувань Генеральної прокуратури України. Згодом справу передали до САП та Національного антикорупційного бюро.

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