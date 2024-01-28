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Які найпопулярніші маршрути для втечі ухилянтів за кордон – ДПСУ

маршрути для втечі ухилянтів за кордон

Кількість випадків нелегального перетину кордону ухилянтами не зазнає значних змін, залишаючись на стабільному рівні. Прикордонники щодня реєструють спроби втечі за кордон як поза контрольно-пропускними пунктами, у тому числі через річки, так і на самих пунктах пропуску, де люди намагаються використати підроблені документи.

Про це повідомив представник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі “Ми-Україна”, передає НСН.

Які найпопулярніші маршрути для втечі ухилянтів за кордон

Демченко наголосив, що такі інциденти не спостерігають зростання чи зниження, але залишаються на одному рівні. Для моніторингу ситуації у прикордонній зоні та швидкого реагування на порушення служба використовує різні технічні засоби.

Він також зазначив, що найбільша кількість спроб незаконного перетину “зеленого” кордону зафіксована на кордоні з Румунією та Молдовою.

Водночас найбільша активність на контрольно-пропускних пунктах спостерігається на кордоні з Польщею, що пов’язане з високим рівнем пасажиропотоку у цьому напрямку.

“Якщо говорити про “зелену” ділянку кордону, то більше таких спроб продовжує фіксуватися на кордоні з Румунією та Модовою, а якщо про напрямки пунктів пропуску — це кордон з Польщею, тому що на цю ділянку припадає найбільший пасажиропотік”, — уточнив він.

Які найпопулярніші маршрути для втечі ухилянтів за кордон - ДПСУЯкі найпопулярніші маршрути для втечі ухилянтів за кордон – ДПСУ

Раніше ми писали: Цьогоріч затримали близько 11 тисяч чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон

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