Як заощаджувати електроенергію: у ДТЕК поділилися інструкцією

З настанням холодів українці активно починають використовувати чимало електроприладів. Зокрема, це бойлери, обігрівачі, електрочайники тощо. Ці прилади споживають багато електроенергії. Експерти розповіли, як при цьому можна заощадити на оплаті комунальних послуг. Передає НСН.

Як заощаджувати електроенергію

Про це розповіли на офіційній сторінці ДТЕК “Київські електромережі” у Facebook. Зазначається, що заощадити допоможе лічильник “День/Ніч”. Цей прилад має більш вигідний нічний тариф: з 23 до 7 кіловат-години коштуватиме на 50% менше. У такому випадку щомісячна економія буде приблизно така:

При 200 кіловат-годин – 79 гривень на місяць;

При 500 кіловат-годин – 198 гривень на місяць;

При 1 000 кіловат-години – 396 гривень на місяць.

При цьому в компанії ДТЕК “Київські електромережі” можна придбати комплексну послугу. Це одразу і демонтаж старого лічильника, і встановлення нового приладу. Також спеціалісти встановлять програмування приладу на тариф день/ніч та опломбування. Тому клієнту особисто не доведеться вдаватися в деталі та витрачати багато часу на це.

Замовити комплексну послугу зі встановленням лічильника “День/Ніч” можна за посиланням на офіційному порталі ДТЕК “Київські електромережі”. Вартість комплексної послуги для 1-фазного лічильника (220 В) становитиме 3 499 гривень, а для 3-фазного лічильника (380 В) – 6 199 гривень.

Раніше ми писали: У яких випадках можлива безкоштовна заміна лічильників на світло – пояснення