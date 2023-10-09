Як ВПО підготуватися до пошуку роботи на новому місці і де її шукати – Дія

З 2022 року багато українців вимушені бути змінити місце проживання. Часто ці люди не мають можливості зберегти свої робочі місця. На платформі “Дія. Безбар’єрність” розповіли, як вимушеним переселенцям підготуватися до пошуку роботи на новому місці і де її шукати. Передає НСН.

Як ВПО підготуватися до пошуку роботи на новому місці і де її шукати

Для переселенців наявність роботи – це важливий фактор інтеграції у приймаючі громади. Тож куди звертатися, аби пришвидшити працевлаштування на новому місці – дивіться нижче.

Єдиний портал вакансій Державного центру зайнятості. Тут зібрано понад 200 тисяч актуальних вакансій по всій країні. Ознайомитись із вакансіями можна за посиланням.

Ради ВПО та Координаційні центри підтримки цивільного населення в областях. Всебічно допомагають переселенцям інтегруватися у нові громади.

Місцеві центри зайнятості. Консультують щодо працевлаштування, професійного навчання чи перенавчання, супроводжують на всіх етапах пошуку роботи.

З інформацією про необхідні документи та процес реєстрації ВПО у відділеннях державного центру зайнятості можна ознайомитись за посиланням.

Недержавні служби пошуку роботи. Мають власні списки вакансій.

Урядова програма єРобота. ВПО можуть отримати гранти, скориставшись програмами “Власна справа” чи “Гранти на створення або розвиток власного бізнесу”. Дізнатися про умови програм можна тут.

Підготовка до пошуку роботи

Підготуйтесь морально. Війна, переїзд та втрата роботи — величезний стрес для кожного, хто змушений проходити через подібні випробування. Спочатку може здатися, що ця ситуація не має вирішення. Для того, щоб зберегти сили у такий складний час важливо турбуватись про своє психічне здоров’я. З чого почати, та як розпізнати перші симптоми стресу читайте у рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров’я за посиланням.

Виділіть час. Фахівці кажуть, що під час війни та будь-яких криз пошук роботи варто сприймати як додаткову повноцінну роботу. Добре, якщо ви можете щодня приділяти певну кількість часу аби переглядати вакансії та надсилати резюме. Також зауважте, що вам потрібен час, щоб готуватись до співбесід з потенційними роботодавцями та виконувати тестові завдання.

Визначте критерії пошуку. Оцініть свої професійні та персональні навички, складіть список вакансій, на які ви можете претендувати, подумайте про бажане місце роботи (ви хочете працювати в Україні чи за кордоном? В офісі чи віддалено?) та скільки часу готові приділяти зайнятості: повний робочий день, часткова зайнятість, проєктна діяльність. Це допоможе не загубитися серед тисяч оголошень та вибрати найбільш бажані вакансії.

Складіть резюме. Під час пошуку роботи вас можуть попросити надіслати резюме, щоб оцінити досвід роботи та навички. А якщо ваш вибір — творча спеціальність, будьте готові приділити увагу портфоліо. Воно потрібне, аби показати ваші найкращі роботи, і для певних сфер гарне портфоліо може бути навіть важливішим за резюме, тому до цього варто поставитись не менш відповідально.

Будьте проактивні. Використовуйте якнайбільше ресурсів для пошуку роботи, наприклад, онлайн-платформи, соціальні мережі, запитуйте знайомих про вакансії, просіть рекомендацій та не соромтеся писати у компанії, які вас цікавлять. Чим більше джерел пошуку ви використаєте, тим більше шансів працевлаштуватися.

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