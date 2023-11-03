Як отримати статус “дитина війни” – список документів та алгоритм дій

Як оформити статус “дитина війни”, хто має право це зробити та які документи для цього необхідні, розповіла перша заступниця Міністра соціальної політики України Дарія Марчак для видання “НаПенсії”, передає НСН.

Як отримати статус “дитина війни”

Після 24 лютого 2022 року українські діти пізнали жахи війни: втрата дому, друзів, рідних, сім’ї. Дехто з маленьких громадян пережив страшні події, які завдали каліцтв, поранень чи психологічної травми. Їхній соціальний захист зараз забезпечує держава, надаючи спеціальний статус і відповідну допомогу.

Варто заважити, що діти, які постраждали внаслідок бойових дій, мають право на соціальний захист за Постановою КМУ № 268.

Хто має право на отримання статусу “дитина війни”

Право на отримання статусу мають діти, які на час воєнних дій, збройних конфліктів, збройної агресії росії не досягли 18 років, тобто повноліття, а також у результаті цього зазнали:

поранення, контузії, каліцтва;

психологічного насильства;

фізичного, сексуального насильства;

були викрадені або незаконно вивезені за межі України;

залучалися до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;

незаконно утримувалися, зокрема в полоні.

Список необхідних документів

Як зазначила Марчак, для отримання статусу, перш за все, необхідно звернутися до органів опіки та піклування за місцем реєстрації або фактичного проживання.

Якщо дитина не досягла 14 років, то заяву за неї подають батьки, найближчі родичі чи опікуни. Після 14 років дитина має право звертатися по надання статусу самостійно.

Слід зібрати певний пакет документів:

свідоцтво про народження або інший документ, що посвідчує особу дитини;

документ, що посвідчує особу заявника;

документ, що підтверджує спорідненість із дитиною;

довідка про взяття дитини на облік як ВПО (за наявності);

паспорт-книжечка чи ID-картка (за наявності);

закордонний паспорт (за наявності);

витяг із реєстру територіальної громади (за наявності). Якщо його немає, доказом місця проживання може бути право власності дитини чи її батьків на нерухоме майно, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту, документ про професійно-технічну освіту, табель успішності, учнівський квиток, медичні документи;

виписки з медичного лікування чи після огляду дитини;

копії документів: заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення, витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження, висновку експерта за результатами судової експертизи (за наявності), висновок оцінки потреб сім’ї, копія посвідчення з написом “Посвідчення члена сім’ї загиблого”, якщо дитина отримала статус, копії свідоцтва про смерть та документа, що підтверджує загибель особи внаслідок воєнних дій або поранення.

Рішення про присвоєння статусу дитина війни ухвалюється протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви. Її та надані документи розглядає комісія з питань захисту прав дитини.

Які пільги матимуть діти війни

Таким дітям надаються пільги та виплати, що і для ВПО, допомога у здобутті освіти (цільові кошти на здобуття професійної або вищої освіти) та щомісячна виплата 3 тис. грн. Щорічна допомога для оздоровлення дітей шкільного та дошкільного віку, компенсація витрат на отримання психологічної допомоги для таких дітей.

Статус “дитина війни” також дозволяє дітям отримувати безкоштовне харчування незалежно від форми власності та типу навчального закладу. Також такі діти можуть претендувати на деякі пільги від місцевих адміністрацій.

Допомогу пропонують і благодійні організації, але заяву в них слід залишати самостійно.

Раніше ми писали: Як збільшити шанси на вступ дитини до дитсадка – Міносвіти